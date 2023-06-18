У Зеленського відреагували на зустріч Путіна з африканськими лідерами

В Офісі президента України різко відреагували на зустріч президента РФ Володимира Путіна з лідерами африканських країн, нагадавши, що саме Росія є агресором та порушує Статут ООН.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Типове російське... шахрайство. Військовий злочинець з ордером на арешт, який перебуває в міжнародному розшуку, скаржиться африканським лідерам, що діє виключно в рамках Статуту ООН", - зазначив Подоляк.

Він нагадав, що саме Росія є агресором та порушує Статут ООН.

"Можливо, ми щось упустили... що каже Статут ООН про суверенне право вторгатися на територію іншої країни, окупувати частину землі і створювати квазі-республіки, розправлятися, катувати і грабувати населення, викрадати дітей, а потім, зазнаючи поразки, підривати греблі та найважливішу інфраструктуру? Що говорить статут ООН про показові страти, тортури ув'язнених та показові процеси?", - наголосив Подоляк.

Він припустив, що, можливо, у Московському державному інституті міжнародних відносин викладають іншу версію міжнародного права.

Зауважимо, під час зустрічі із лідерами африканських країн Путін цинічно підтвердив, що Росія викрадає дітей з України.

Лідер терористичної держави переконаний, що вивезення українських дітей на територію РФ відбувалося "легально". Начебто вивозили їх зі зони конфлікту, рятуючи їхнє життя та здоров'я.

Нагадаємо, делегація, що представляла сім африканських держав, зустрілася з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі 17 червня, щоб запропонувати загальний мирний план, який більшим чином зосереджений на відновленні міжнародної торгівлі.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса представив узагальнений мирний план із десяти пунктів із закликом до припинення бойових дій і досягнення мирного врегулювання шляхом поваги суверенітету та встановлення гарантій безпеки як для України, так і для Росії.

Путін заявив, що Кремль вітає "зважений" підхід африканських держав до вирішення війни в Україні під час зустрічі з делегацією, але не став коментувати здійсненність запропонованого Рамафосою мирного плану.

Натомість президент України Володимир Зеленський уже фактично відповів на черговий "мирний план". Він заявив, що організація мирних переговорів з Російською Федерацією можлива виключно після виведення всіх російських військ з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.