"Мир має бути справедливим". Генсек НАТО відреагував на "мирний план" лідерів країн Африки для України

Всі хочуть, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Проте потрібно, щоб мирне врегулювання було справедливим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

Коментуючи так званий "мирний план" африканських країн для України, він застеріг від поспіху у питанні мирних переговорів.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але для того, щоб мир був тривалим, він повинен бути справедливим… Мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією. Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними", - зазначив Столтенберг.

За його словами, військові успіхи української армії посилять позицію України за столом переговорів.

"Чим більше окупованих територій Україна зможе звільнити, тим кращі позиції вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, делегація, що представляла сім африканських держав, зустрілася з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі 17 червня, щоб запропонувати загальний мирний план, який більшим чином зосереджений на відновленні міжнародної торгівлі.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса представив узагальнений мирний план із десяти пунктів із закликом до припинення бойових дій і досягнення мирного врегулювання шляхом поваги суверенітету та встановлення гарантій безпеки як для України, так і для Росії.

Путін заявив, що Кремль вітає "зважений" підхід африканських держав до вирішення війни в Україні під час зустрічі з делегацією, але не став коментувати здійсненність запропонованого Рамафосою мирного плану.

Натомість президент України Володимир Зеленський уже фактично відповів на черговий "мирний план". Він заявив, що організація мирних переговорів з Російською Федерацією можлива виключно після виведення всіх російських військ з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.