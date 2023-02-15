На Канарах по инициативе СБУ арестовали два траулера, которые хотели передать РФ

Служба безопасности Украины сообщает, что совместно с правоохранительными органами Испании предотвратила попытки России присвоить имущество украинского воднотранспортного госпредприятия.

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Как говорится в сообщении спецслужбы, руководство подсанкционной компании из РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории испанского порта. Общая стоимость этих кораблей составляет более 10 миллионов долларов.

По данным СБУ, для реализации сделки представители страны-агрессора "договорились" с должностными лицами украинского госпредприятия об аренде плавсредств аффилированной бизнес-структурой, которую контролируют из России.

"Затем участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании якобы за погашение долга в виде арестованных активов в Украине. Однако сотрудники СБУ совместно с западными партнерами своевременно разоблачили преступный механизм, установили лиц, причастных к его организации, и заблокировали незаконную передачу украинского имущества", – говорится в сообщении.

По материалам СБУ суд наложил арест на морские суда. Отмечается, что после проведения неотложных следственно-оперативных действий они будут возвращены в собственность Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по статье 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору), решается вопрос о сообщении о подозрении должностным лицам госпредприятия и их сообщникам, причастным к сделке. Статья предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного следственного управления и Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Как уточняют в самом ОГП, речь идет о двух рыболовных траулерах, которые планировалось передать государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в качестве уплаты фиктивного долга за наложение Украиной арестов на российские активы Проминвестбанка.

С этой целью чиновники госпредприятий наняли экипаж из граждан РФ и перегнали суда в испанский порт Лас-Пальмас. Деньги, полученные за аренду судов, чиновники госпредприятий воднотранспортной отрасли перечисляли на банковские счета подконтрольных юридических компаний и адвокатских объединений за предоставление фиктивных услуг и в дальнейшем обналичивали их. Отмечено, что правоохранителями проведен ряд обысков. Следствие продолжается.

Напомним, что сам Проминвестбанк, принадлежавший российской госкорпорации "ВЭБ.РФ", Украина национализировала: в январе Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал его акции государству в лице госпредприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".