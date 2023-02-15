На Канарах з ініціативи СБУ заарештували два траулери, які хотіли передати РФ

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з правоохоронними органами Іспанії запобігла спробам Росії привласнити майно українського воднотранспортного держпідприємства.

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Як ідеться в повідомленні спецслужби, керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість цих кораблів становить понад 10 мільйонів доларів.

За даними СБУ, для реалізації оборудки представники країни-агресора "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії.

"Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні. Втім співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ суд наклав арешт на морські судна. Зазначається, що після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки. Стаття передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного слідчого управління та Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як уточнюють в самому ОГП, йдеться про два риболовецькі траулери, які планувалося передати державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" в якості сплати фіктивного боргу за накладення Україною арештів на російські активи Промінвестбанку.

З цією метою посадовці держпідприємств найняли екіпаж з громадян РФ та перегнали судна до іспанського порту Лас-Пальмас. Кошти ж, отримані за оренду суден, посадовці держпідприємств воднотранспортної галузі перераховували на банківські рахунки підконтрольних юридичних компаній та адвокатських об’єднань за надання фіктивних послуг та в подальшому обготівковували їх. Правоохоронцями проведено низку обшуків. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, що сам Промінвестбанк, що належав російській держкорпорації "ВЕБ.РФ", Україна націоналізувала: у січні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав його акції державі в особі держпідприємства "Національний фонд інвестицій України".