На послевоенное восстановление. Литва передаст Украине штрафы, уплаченные за несоблюдение санкций

В Литве решили перечислять в фонд развития сотрудничества штрафы, наложенные за несоблюдение международных и национальных санкций. Данные средства будут использованы для обновления Украины.

Об этом пишет LRT.

Такую инициативу единогласно поддержали 99 депутатов Сейма. Согласно поправке к закону "О сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи", инициированной Министерством иностранных дел, средства, полученные от штрафов и конфискованного имущества в случае нарушения международных или национальных санкций, будут направляться в этот фонд для дальнейшего использования на восстановление страны.

Это изменение будет действовать в течение десятилетия до января 2034 года.

В письме-сопровождении говорится, что такой шаг продемонстрирует решимость Литвы оказать поддержку Украине, которая испытывает российскую агрессию, и будет способствовать усилиям международного сообщества обеспечить основной принцип — агрессор должен возместить причиненный им вред.

В соответствии с литовским Кодексом об административных проступках, нарушениях международных санкций или ограничительных мер, установленных литовскими законами, карается штрафом от 200 до 6 тысяч евро.

"Цель состоит в том, чтобы Литва совместно способствовала восстановлению Украины и продемонстрировала решительную позицию по оказанию поддержки Украине перед лицом российской агрессии", – сказала Йовита Нелюпшене, заместитель министра иностранных дел.

По ее словам, Литва самостоятельно, не дожидаясь решений Европейского Союза или на международном уровне, будет принимать меры, которые будут способствовать восстановлению Украины.

Отмечается, что ущерб, нанесенный Россией Украине, по разным оценкам, составляет 700 миллиардов. евро.

Новые санкции против России

В целом, с начала полномасштабного вторжения, Евросоюз уже наложил санкции на 1473 граждан России и Беларуси и 207 юридических лиц.

Недавно в ЕС представили новый 12-й пакет санкций против РФ, содержащий, в частности, ограничения против физлиц, а также новые запреты на импорт и экспорт станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия.

Поэтому бюджет РФ недополучит около 5 миллиардов евро. Также предполагаются меры, которые будут направлены на минимизацию обхода Кремлем санкций через третьи страны.

Также страны Европейского Союза начнут обсуждать предложение о 12-м пакете санкций против России, поскольку страны "Большой семерки" одобрили запрет российских алмазов.