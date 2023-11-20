На повоєнне відновлення. Литва передасть Україні штрафи, сплачені за недотримання санкцій

У Литві вирішили перераховувати до фонду розвитку співробітництва штрафи, накладені за недотримання міжнародних і національних санкцій. Дані кошти будуть використані для відновлення України.

Про це пише LRT.

Таку ініціативу одноголосно підтримали 99 депутатів Сейму. Згідно із поправкою до закону "Про співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу", яку ініціювало Міністерство закордонних справ, кошти, отримані від штрафів та конфіскованого майна у випадку порушення міжнародних чи національних санкцій, будуть спрямовуватися до цього фонду для подальшого використання на відновлення країни.

Ця зміна діятиме протягом десятиліття – до січня 2034 року.

У листі-супроводі йдеться про те, що такий крок продемонструє рішучість Литви надати підтримку Україні, яка зазнає російської агресії, і сприятиме зусиллям міжнародної спільноти забезпечити основний принцип — агресор повинен відшкодувати завдану ним шкоду.

Відповідно до литовського Кодексу про адміністративні проступки, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених литовськими законами, карається штрафом від 200 до 6 тисяч євро.

"Мета полягає в тому, щоб Литва спільно сприяла відбудові України та продемонструвала рішучу позицію щодо надання підтримки Україні перед обличчям російської агресії", – сказала Йовіта Нелюпшєне, заступниця міністра закордонних справ.

За її словами, Литва самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу чи на міжнародному рівні, вживатиме заходів, які сприятимуть відбудові України.

Зазначається, що збитки, завдані Росією Україні, за різними оцінками, становлять 700 мільярдів євро.

Нові санкції проти Росії

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Євросоюз вже наклав санкції на 1473 громадян Росії та Білорусі та 207 юридичних осіб.

Нещодано в ЄС представили новий 12-й пакет санкцій проти РФ, який міститиме, зокрема, обмеження проти фізосіб, а також нові заборони на імпорт та експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї.

Через це бюджет РФ недоотримає близько 5 мільярдів євро. Також, передбачаються заходи, які будуть спрямовані на мінімізацію обходу Кремлем санкцій через треті країни.

Також країни Європейського Союзу почнуть обговорювати пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії, оскільки країни "Великої сімки" схвалили заборону російських алмазів.