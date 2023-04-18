НАБУ завершило расследование дачи Бахматюком взятки Насирову

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что 18 апреля завершило расследование по подозрению владельца агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка в предоставлении неправомерной выгоды бывшему главе (2015-2016) Государственной фискальной службы Роману Насирову. Действия бизнесмена квалифицированы по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса.

Следствие установило факты предоставления Бахматюком взятки в сумме 5,5 миллиона долларов за обеспечение возмещения более 540 миллионов гривен компаниям его агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 миллиона евро за возмещение почти 2,7 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость в течение февраля 2015 - августа 2016 год.

По данным НАБУ, плату за такие "услуги", которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, предприниматель перечислял на счета подконтрольных главе ГФС и его близким иностранных компаний.

Насиров же, в свою очередь, приоритизировал выплаты по возмещению НДС компаниям группы Ukrlandfarming, не включая при этом сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на это право.

Расследование по экс-главе ГФС и его пособнику (советнику) было завершено еще в феврале. В настоящее время сторона защиты еще знакомится с материалами производства.

Учитывая, что владелец агрохолдинга находится в розыске, Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на специальное досудебное расследование, что и позволило детективам завершить следствие. Кроме того, в прошлом месяце он решил арестовать Бахматюка, если тот все-таки попадет в руки правоохранителей.

Насиров же, обвиняемый, соответственно, в получении взятки, по решениям ВАКС находится под арестом. Согласно его последнему решению от 7 апреля, срок этой меры пресечения был продлен до 5 июня.