НАБУ завершило розслідування надання Бахматюком хабаря Насірову

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що 18 квітня завершило розслідування за підозрою власника агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка у наданні неправомірної вигоди колишньому голові (2015-2016) Державної фіскальної служби Роману Насірову. Дії бізнесмена кваліфіковано за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу.

Слідство наразі встановило факти надання Бахматюком хабаря в сумі 5,5 мільйона доларів за забезпечення відшкодування понад 540 мільйонів гривень компаніям його агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 мільйона євро за відшкодування майже 2,7 мільярда гривень податку на додану вартість упродовж лютого 2015 - серпня 2016 року.

За даними НАБУ, плату за такі "послуги", яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, підприємець перераховував на рахунки підконтрольних голові ДФС та його близьких осіб іноземних компаній.

Насіров же, в свою чергу, пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям групи Ukrlandfarming, не включаючи при цьому відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.

Розслідування стосовно ексголови ДФС та його пособника (радника) було завершено ще в лютому. На цей час сторона захисту ще ознайомлюється з матеріалами провадження.

Враховуючи те, що власник агрохолдингу перебуває у розшуку, Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування, що і дозволило детективам завершити слідство. Крім того, минулого місяця він вирішив заарештувати Бахматюка, якщо той все ж потрапить до рук правоохоронців.

Насіров, якого обвинувачують, відповідно, в отриманні хабаря, за рішеннями ВАКС перебуває під арештом. Згідно його останнього рішення від 7 квітня, термін цього запобіжного заходу було продовжено до 5 червня.