"Нецелесообразно в нынешней ситуации": Армения отказалась от проведения учений ОДКБ

Армения отказалась организовать на своей территории миротворческие учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает целесообразным проведение их "в этой ситуации".

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Об этом он заявил на пресс-конференции 10 января, передает NEWS.am.

"Министр обороны Армении в письменном виде сообщил Объединенный штаб ОДКБ о том, что мы не считаем целесообразным проведение подобных военных учений на территории Республики Армения в сложившейся ситуации. В этом году данные военные учения не состоятся", — сказал Пашинян.

Он отметил, что ранее Ереван считал Россию союзником №1, а также гарантом безопасности Армении. Однако когда страна нуждалась в защите, российские коллеги отказались от этого принципа.

"Когда произошли майские события 2021 года на участке Сотк – Хознавар, вторжение на суверенную территорию Республики Армения, мы, естественно, ожидали от наших партнеров конкретных действий. В ответ на наши запросы и обращения мы получили замечания, согласно которым границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы", - напомнил премьер-министр Армении.

По его словам, Азербайджан "перешел красные линии", которые существуют де-юре и являются зоной ответственности ОДКБ. Ереван не видит, чтобы организация, членами которой также являются Азербайджан и РФ, выполняла свои основные функции по отношению к Республике Армения.

Напомним, в Нагорном Карабахе в июле-августе 2022 года произошло очередное обострение между силами Армении и Азербайджана. Тогда стороны также обвинили друг друга в обстрелах.

Только в октябре Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым оба признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Примечательно, что встречу Алиева и Пашиняна организовал президента Франции Эмманюэля Макрона.

При этом Пашинян отказался подписать главные решения саммита ОДКБ по итогам проходившей в ноябре встречи лидеров организации.