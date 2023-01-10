"Недоцільно у нинішній ситуації": Вірменія відмовилася від проведення навчань ОДКБ

Вірменія відмовилася організовувати на своїй території миротворчі навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не вважає за доцільне проведення їх "в цій ситуації".

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Про це він заявив на пресконференції 10 січня, передає NEWS.am.

"Міністр оборони Вірменії письмово повідомив Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що ми не вважаємо за доцільне проведення подібних військових навчань на території Республіки Вірменія в ситуації, що склалася. Цього року дані військові навчання не відбудуться", — сказав Пашинян.

Він зазначив, що раніше Єреван вважав Росію союзником №1, а також гарантом безпеки Вірменії. Однак, коли країна потребувала захисту, російські колеги відмовилися від цього принципу.

"Коли відбулися травневі події 2021 року на ділянці Сотк – Хознавар, вторгнення на суверенну територію Республіки Вірменія, ми, природно, очікували від наших партнерів конкретних дій. У відповідь на наші запити та звернення ми отримали зауваження, згідно з яким кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані", — нагадав прем'єр-міністр Вірменії.

За його словами Азербайджан "перейшов червоні лінії", які "існують де-юре та є зоною відповідальності ОДКБ". Єреван не бачить, щоб організація, членами якої також є Азербайджан та РФ, виконувала свої основні функції по відношенню до Республіки Вірменія.

Нагадаємо у Нагірному Карабаху у липні-серпні 2022 року відбулося чергове загострення між силами Вірменії та Азербайджану. Тоді сторони також звинуватили одного в обстрілах.

Лише в жовтні Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність Статуту Організації Об'єднаних Націй і Алма-Атинської декларації 1991 року, згідно з якими обидва визнають територіальну цілісність і суверенітет один одного. Примітно, що зустріч Алієва та Пашиняна організував президента Франції Емманюеля Макрона.

При цьому Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів організації, яка проходила в листопаді.