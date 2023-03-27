"Нейтралитет - это другое": Украина призывает Швейцарию все же разрешить реэкспорт оружия

Традиция нейтралитета Швейцарии во внешней политике не должна подразумевать блокирование реэкспорта швейцарского оружия в Украину, заявила агентству Reuters посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова.

По словам дипломата и бывшего генерального прокурора, получение Украиной дополнительного оружия ныне крайне необходимо для победы в войне против России.

"Я уважаю швейцарский нейтралитет, потому что он является опорой швейцарского государства. Но я каждый день подчеркиваю, что нейтралитет и реэкспорт — это два совершенно разных понятия. Мы не просим: "Отдайте нам свое оружие напрямую". Мы просто просим не блокировать [реэкспорт]... не способствовать этому преступлению агрессии", - указала она.

Как заявила Венедиктова, за этим наблюдает весь мир, и весь мир ожидает от Швейцарии "справедливой позиции" и не более. Посол добавила, что ожидает, что Швейцария очень скоро изменит свою позицию, поскольку поддержка реэкспорта швейцарского оружия в Украину усилится.

Он подчеркнула, что это оружие и боеприпасы необходимы Украине как можно быстрее, поскольку это вопрос выживания украинского народа и украинского государства.

Результаты же опроса общественного мнения, опубликованные швейцарским исследовательским институтом Сотомо в конце января, показали, что 55% респондентов выступают за реэкспорт швейцарской военной техники в Украину.

Тем не менее Швейцария отклонила запросы Германии, Дании и Испании на реэкспорт в Украину швейцарской военной техники. Ранее в марте власти страны заявили, что не изменят свою давнюю политику запрета любой стране, которая покупает швейцарское оружие, отправлять его стороне в конфликте.

При этом ранее, 25 января, правительство Швейцарии разрешило вывод из-под эмбарго на поставки оружия предоставление оборудования для разминирования в Украине.

Отметим также, что на днях в СМИ попала информация об обнаружении бронеавтомобиля швейцарского производства, некогда проданного Дании, в зоне боевых действий в Донецкой области в обход запрета на реэкспорт такой продукции.