"Нейтралітет - це інше": Україна закликає Швейцарію все ж таки дозволити реекспорт зброї

Традиція нейтралітету Швейцарії у зовнішній політиці не має розуміти під собою блокування реекспорту швейцарської зброї в Україну, заявила агентству Reuters посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова.

За словами дипломата та колишнього генерального прокурора, отримання Україною додаткової зброї нині вкрай потрібне для перемоги у війні проти Росії.

"Я поважаю швейцарський нейтралітет, тому що він є опорою швейцарської держави. Але я щодня наголошую, що нейтралітет і реекспорт — це два абсолютно різні поняття. Ми не просимо: "Дайте нам свою зброю безпосередньо". Ми просто просимо не блокувати [реекспорт]... не сприяти цьому злочину агресії", - зазначила вона.

Як заявила Венедіктова, за цим спостерігає весь світ і весь світ чекає від Швейцарії "справедливої позиції" і не більше. Посол додала, що очікує, що Швейцарія незабаром змінить свою позицію, оскільки підтримка реекспорту швейцарської зброї в Україну посилиться.

Він наголосила, що ця зброя та боєприпаси необхідні Україні якнайшвидше, оскільки це питання виживання українського народу та української держави.

При цьому результати опитування громадської думки, опубліковані швейцарським дослідницьким інститутом Сотомо наприкінці січня, показали, що 55% респондентів виступають за реекспорт швейцарської військової техніки в Україну.

Проте Швейцарія відхилила запити Німеччини, Данії та Іспанії на реекспорт в Україну швейцарської військової техніки. Раніше в березні влада країни заявила, що не змінить свою давню політику заборони будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, відправляти її стороні, що знаходиться у конфлікті.

Натомість раніше, 25 січня, уряд Швейцарії дозволив виведення з-під ембарго на постачання зброї надання обладнання для розмінування в Україні.

Зазначимо також, що днями до ЗМІ потрапила інформація про виявлення бронеавтомобіля швейцарського виробництва, колись проданого Данії, у зоні бойових дій у Донецькій області в обхід заборони на реекспорт такої продукції.