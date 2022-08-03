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Нэнси Пелоси покинула Тайвань
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 3 августа покинула Тайвань, проведя встречу с президентом Цай Ин Вэнь и другими политическими лидерами. Об этом сообщает Reuters.
Пелоси проводит тур по странам Азии, однако посетит ли спикер Палаты представителей Тайвань, не было известно до последнего момента. Весь мир наблюдал за перемещением политика, в то же время, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова.
КНР показала свое возмущение по поводу визита на остров политика высокого уровня США за последние 25 лет всплеском военной активности вокруг Тайваня, вызовом посла США в Пекине и прекращением импорта нескольких сельскохозяйственных продуктов из Тайваня.
"Наша делегация прибыла на Тайвань, чтобы однозначно дать понять, что мы не оставим Тайвань. Сейчас как никогда солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и это то, что я хотела сказать своим визитом", — прокомментировала свой визит сама Пелоси.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Накануне ее прибытия на остров Пекин откровенно угрожал американским политикам, заявляя, чтобы те "не играли с огнем", имея в виду отношения с Тайванем. МИД КНР открыто выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.
Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами – членами ООН, но фактические связи – с большинством стран мира через свои представительства.