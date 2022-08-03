Ненсі Пелосі покинула Тайвань

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 3 серпня покинула Тайвань, провівши зустріч з президентом Цай Ін Вень та іншими політичними лідерам. Про це повідомляє Reuters.

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Пелосі проводить тур по країнам Азії, однак чи відвідає спікер Палати представників Тайвань, не було відомо до останньої миті. Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в той же час коли Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова.

КНР показала своє обурення з приводу візиту на острів політика високого рівня США за останні 25 років сплеском військової активності навколо Тайваню, викликом посла США в Пекіні та припиненням імпорту кількох сільськогосподарських продуктів із Тайваню.

"Наша делегація прибула на Тайвань, щоб однозначно дати зрозуміти, що ми не залишимо Тайвань. Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, і це те, що я хотіла сказати своїм візитом", — прокоментувала свій візит сама Пелосі.

Напередодні її прибуття на острів Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.