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Ненсі Пелосі покинула Тайвань
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 3 серпня покинула Тайвань, провівши зустріч з президентом Цай Ін Вень та іншими політичними лідерам. Про це повідомляє Reuters.
Пелосі проводить тур по країнам Азії, однак чи відвідає спікер Палати представників Тайвань, не було відомо до останньої миті. Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в той же час коли Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова.
КНР показала своє обурення з приводу візиту на острів політика високого рівня США за останні 25 років сплеском військової активності навколо Тайваню, викликом посла США в Пекіні та припиненням імпорту кількох сільськогосподарських продуктів із Тайваню.
"Наша делегація прибула на Тайвань, щоб однозначно дати зрозуміти, що ми не залишимо Тайвань. Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, і це те, що я хотіла сказати своїм візитом", — прокоментувала свій візит сама Пелосі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Напередодні її прибуття на острів Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.
Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою". В даний час Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 державами - членами ООН, але фактичні зв'язки - з більшістю країн світу через свої представництва.