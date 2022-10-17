Оккупанты увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь - британская разведка

Подрыв Крымского моста привел к проблемам с материально-техническим обеспечением оккупантов на юге Украины, они пытаются наладить его через оккупированный Мариуполь.

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Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

"Российские силы, действующие на юге Украины, вероятно, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать уменьшение пропускной способности Керченского моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ухудшения путей поставки через Крым наземная линия связи через Запорожскую область становится все важнее.

В настоящее время город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.

Напомним, утром в субботу 8 октября на Крымском мосту из материковой части произошел взрыв и пожар. В результате этого мост был разрушен.

Как отмечал ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по незаконно построенной переправе при первой возможности, ведь по нему враг опрокидывает подкрепление своей армии.

Напомним, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.