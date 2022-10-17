Окупанти збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь - британська розвідка

Підрив Кримського мосту призвів до проблем із матеріально-технічним забезпеченням окупантів на півдні України, вони намагаються налагодити його через окупований Маріуполь.

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Про це йдеться у повідомленні розвідки Британії.

"Російські сили, які діють на півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Керченського мосту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через погіршення шляхів постачання через Крим наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає все більш важливою.

Наразі місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем базування російської авіації.

Нагадаємо, вранці в суботу 8 жовтня на Кримському мості з материкової частини стався вибух та пожежа. Внаслідок цього міст зазнав значних руйнувань.

Як наголошував раніше секретар РНБО Олексій Данилов, Збройні сили України готові завдати удару по незаконно збудованій переправі за першої нагоди, адже по ньому ворог перекидає підкріплення своєї армії.

Нагадаємо, Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.