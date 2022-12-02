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Окровавленный сверток поступил в посольство Украины в Испании — МИД
В посольство Украины в Испании также прислали окровавленный сверток, полиция оцепила дипучреждение.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"В посольство Украины в Испании также поступил окровавленный сверток вроде тех, которые ранее поступили другим нашим дипломатическим учреждениям", - отметил он.
По его словам, испанская полиция оцепила периметр посольства из соображений безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На месте работают специалисты, проводятся следственные действия.
Ранее представитель МИД Олег Николенко сообщил, что в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных.
Напомним, 30 ноября стало известно, что в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения.
Кроме того, по информации СМИ, в Испании конверт со взрывчаткой также получила компания Instalaza, производящая оружие, которое передают в Украину, и испанская военная база, откуда в последние месяцы отправляли помощь Украине.