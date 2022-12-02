Окровавленный сверток поступил в посольство Украины в Испании — МИД

В посольство Украины в Испании также прислали окровавленный сверток, полиция оцепила дипучреждение.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"В посольство Украины в Испании также поступил окровавленный сверток вроде тех, которые ранее поступили другим нашим дипломатическим учреждениям", - отметил он.

По его словам, испанская полиция оцепила периметр посольства из соображений безопасности.

На месте работают специалисты, проводятся следственные действия.

Ранее представитель МИД Олег Николенко сообщил, что в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных.

Напомним, 30 ноября стало известно, что в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения.

Кроме того, по информации СМИ, в Испании конверт со взрывчаткой также получила компания Instalaza, производящая оружие, которое передают в Украину, и испанская военная база, откуда в последние месяцы отправляли помощь Украине.