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Закривавлений пакунок надійшов до посольства України в Іспанії — МЗС
До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок, поліція оточила дипустанову.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам", - зазначив він.
За його словами, іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці працюють фахівці, проводяться слідчі дії.
Раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки, у яких знаходилися очі тварин.
Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що у посольстві України у Мадриді пролунав вибух. В результаті вибуху співробітник посольства отримав легкі поранення.
Крім того, за інформацією ЗМІ, в Іспанії конверт з вибухівкою також отримала компанія Instalaza, що виробляє зброю, яку передають в Україну, та іспанська військова база, звідки останніми місяцями відправляли допомогу Україні.