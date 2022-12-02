Закривавлений пакунок надійшов до посольства України в Іспанії — МЗС

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок, поліція оточила дипустанову.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам", - зазначив він.

За його словами, іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки.

На місці працюють фахівці, проводяться слідчі дії.

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки, у яких знаходилися очі тварин.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що у посольстві України у Мадриді пролунав вибух. В результаті вибуху співробітник посольства отримав легкі поранення.

Крім того, за інформацією ЗМІ, в Іспанії конверт з вибухівкою також отримала компанія Instalaza, що виробляє зброю, яку передають в Україну, та іспанська військова база, звідки останніми місяцями відправляли допомогу Україні.