Пентагон дал Украине "зеленый свет" на удары беспилотниками по целям в России

США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

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Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, в Пентагоне дали молчаливое согласие на удары по Киеву беспилотниками на большие расстояния по целям в России после многочисленных ракетных ударов страны-агрессора РФ по критической инфраструктуре Украины.

США также пересмотрели свою оценку угрозы того, могут ли поставки оружия ВСУ привести к военной конфронтации между РФ и НАТО.

"Мы до сих пор используем те же расчеты эскалации, но страх перед эскалацией изменился. Сейчас все по-другому. Это потому, что ход войны изменился", - сказал источник в американском оборонном ведомстве.

Вашингтон теперь меньше озабочен тем, что новые дальнобойные удары на территории РФ могут привести к драматической эскалации. До сих пор все ответные атаки Москвы включали обычные ракетные удары по гражданским объектам в Украине.

Анонимный источник издания добавляет, что единственное ограничение применения дальнего оружия остается то, что целями не должны становиться российские семьи и конкретные лица. Также украинские военные должны соблюдать Женевские конвенции и другие международные нормы.

Издание подчеркивает, что теперь Вашингтон с большей вероятностью будет поставлять Киеву оружие большей дальности.

Напомним, в России утром 5 декабря на авиабазе в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95. Также на аэродроме в российской Рязани взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.

Также утром 6 декабря стало известно про атаку беспилотника на аэродром в русском городе Курск. На территории объекта загорелся нефтенакопитель.

Как сообщило издание Politico, Украина нанесла удары по двум российским авиабазам в сотнях миль от своей границы, используя собственно модифицированные беспилотники советских времен Ту-141.