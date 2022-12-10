Пентагон дав Україні "зелене світло" на удари безпілотниками по цілях в Росії

США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви

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Про це пише The Times.

Як зазначає видання, у Пентагоні дали мовчазну згоду на удари Києвом безпілотниками на великі відстані по цілях у Росії після численних ракетних ударів країни-агресора РФ по критичній інфраструктурі України.

Також США переглянули свою оцінку загрози того, чи можуть постачання зброї ЗСУ призвести до військової конфронтації між РФ та НАТО.

"Ми досі використовуємо ті ж розрахунки ескалації, але страх перед ескалацією змінився. Це тому, що хід війни змінився. Тепер все по-іншому"", – сказало джерело в американському оборонному відомстві.

Вашингтон тепер менше стурбований тим, що нові дальнобійні удари на території РФ можуть призвести до драматичної ескалації. Досі всі атаки Москви "у відповідь" включали звичайні ракетні удари по цивільних об'єктах в Україні.

Анонімне джерело видання додає, що єдине обмеження щодо застосування дальньої зброї залишається те, що цілями не повинні ставати російські сім'ї та конкретні особи. Також українські військові мають дотримуватися Женевських конвенцій та інших міжнародних норм.

Видання підкреслює, що тепер Вашингтон з більшою ймовірністю постачатиме Києву зброю більш великої дальності.

Нагадаємо, у Росії вранці 5 грудня на авіабазі в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Також на аеродромі в російській Рязані вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

Також вранці 6 грудня стало відомо про атаку безпілотника на аеродром у російському місті Курськ. На території об'єкта загорівся нафтонакопичувач.

Як повідомило видання Politico, Україна завдала ударів по двох російських авіабазах за сотні миль від свого кордону, використовуючи власно модифіковані безпілотники радянських часів Ту-141.