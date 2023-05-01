Пентагон заказал более 100 истребителей F-35 в Lockheed Martin

Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство самолетов F-35. Об этом идет речь на сайте американского ведомства.

Стоимость производства истребителей составляет $7,8 миллиарда.

Lockheed Martin должен создать заказанные Соединенными Штатами самолеты к августу 2026 года, в том числе 81 самолет модификации F-35A, 26 самолетов F-35B и 19 единиц F-35C.

Часть заказной техники поступит в другие страны.

43 истребителя F-35A будут произведены для Военно-воздушных сил СШ, 8 – для Финляндии, 7 – Италии; 6 – для Нидерландов и 6 для Польши; по 4 – для Японии и Бельгии и 3 единицы для Дании.

F-35B в размере 15 единиц поступят в Корпус морской пехоты США, 7 – Великобритании, 2 единицы – для Италии и 2 – для Японии.

Палубная модификация F-35C, предназначенная для США: 13 самолетов – для ВМС США и 6 – для Корпуса морской пехоты.

Как ранее писали СМИ, Украине требуются новые истребители. ведь сейчас она владеет 80 самолетами, в то же время в России - 500 истребителей.

Напомним, что Украина просит еще с начала полномасштабного вторжения самолеты F-16 американского производства. Превосходство этих истребителей четвертого поколения в универсальности. Они могут выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и истребителя-перехватчика. К тому же часть стран НАТО выводят их из эксплуатации, используя самолеты пятого поколения F-35.

В апреле 2023 года представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские авиаторы могут овладеть самолетами F-16, в частности вооружение на нем, скорее, чем планировалось.