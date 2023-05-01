Пентагон замовив більше 100 винищувачів F-35 в Lockheed Martin

Міністерство оборони США уклало контракт із військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin на виробництво літаків F-35. Про це йдеться на сайті американського відомства.

Вартість виробництва винищувачів сягає $7,8 мільярда.

Lockheed Martin має створити замовлені Сполученими Штатами літаки до серпня 2026 року, зокрема 81 літака модифікації F-35A, 26 літаків F-35B і 19 одиниць F-35C.

Частина з замовленої техніки надійде в інші країни.

43 винищувачі F-35A будуть вироблені для Військово-повітряних сил СШ, 8 - для Фінляндії, 7 - Італії; 6 - для Нідерландів і 6 для Польщі; по 4 - для Японії і Бельгії і 3 одиниці для Данії.

F-35B в розмірі 15 одиниць надійдуть до Корпусу морської піхоти США, 7 - Великій Британії, 2 одиниці - для Італії і 2 - для Японії.

Палубна модифікації F-35C, призначена для США: 13 літаків - для ВМС США і 6 - для Корпусу морської піхоти.

Як раніше писали ЗМІ, Україні потрібні нові винищувачі. адже наразі вона володіє 80 літаками, водночас в Росії - 500 винищувачів.

Нагадаємо, Україна просить ще з початку повномасштабного вторгнення літаки F-16 американського виробництва. Перевага цих винищувачів четвертого покоління в універсальності. Вони можуть виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і винищувача-перехоплювача. До того ж, частина країн НАТО виводять їх з експлуатації, використовуючи літаки п‘ятого покоління F-35.

У квітні 2023 року речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що українські авіатори можуть опанувати літаки F-16, зокрема озброєння на ньому, швидше, ніж планувалося.