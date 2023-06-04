Стали известны результаты первого дня проверки укрытий в Киеве: половина – закрытые или непригодные

Комиссия по ревизии укрытий Киева в течение первого дня работы проверила более тысячи объектов. Почти половина из них оказались закрытыми или непригодными к использованию. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Отмечается, что на 08:00 4 июня в столице проверено 1078 укрытий. Из них:

597 объектов (55%) – готовы к использованию;

359 объектов (33%) – не готовы к использованию;

122 объекта (11%) – не удалось открыть.

Результат проверки столичных укрытий по состоянию на утро 4 июня. Фото: Александр Камышин / Telegram

"Команда объяснила высокий процент открытых и готовых тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше, чем в целом по городу", - добавил Камышин.

Напомним, Кабинет министров Украины принял протокольное решение о проверке работы всех укрытий в Украине после того, как в ночь на 1 июня три человека погибли возле поликлиники в Деснянском районе Киева – при воздушной тревоге они не смогли попасть в убежище в медучреждении, поскольку там было закрыто.

Утром 3 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что всего в Украине проверили уже 4 800 укрытий. Из них закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893.