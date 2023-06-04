Стали відомі результати першого дня перевірки укриттів у Києві: половина – закриті чи непридатні

Комісія з ревізії укриттів Києва протягом першого дня роботи перевірила понад тисячу обʼєктів. Майже половина з них виявилися закритими чи непридатними до використання. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Зазначається, що станом на 08:00 4 червня в столиці перевірено 1078 укриттів. Із них:

597 обʼєктів (55%) – готові до використання;

359 обʼєктів (33%) – не готові до використання;

122 обʼєкти (11%) – не вдалося відкрити.

Результат перевірки столичних укриттів станом на ранок 4 червня. Фото: Олександр Камишін / Telegram

"Команда пояснила високий відсоток відкритих і готових тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща ніж загалом по місту", – додав Камишін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в Україні після того, як у ніч на 1 червня троє людей загинули біля поліклініки в Деснянському районі Києва – при повітряній тривозі вони не змогли потрапити до сховища в медзакладі, оскільки там було закрито.

Вранці 3 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що загалом в Україні перевірили вже 4 800 укриттів. Із них зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання – 893.