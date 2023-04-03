Поражения окупантов под Угледаром связывают с высшим руководством армии РФ, - разведка Британии

Министерство обороны страны-агрессора РФ осуществляет целенаправленную информационную кампанию, чтобы восстановить репутацию 155-й отдельной морской пехотной бригады, ставшей синонимом недавних поражений России в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В марте 2023 года деятельность 155-й отдельной морской пехотной бригады освещалась с помощью некоторых российских видеозаписей боевых действий, а также визита известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Кроме того, были также публичные сообщения о том, что формирование находится в "приподнятом настроении с твердой решимостью достичь поставленных целей", а также изображения, на которых показано перевооружение 155-й отдельной морской пехотной бригады на модифицированные танки.

По данным британской разведки, на самом деле 155-я бригада, вероятно, переводилась в боеспособный статус не менее двух раз за последние шесть месяцев из-за того, что она терпела сокрушительные поражения под Угледаром на Донетчине.

"Усилия Министерства обороны возродить имидж бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, как ее неудачи все больше связывают с российским высшим военным руководством", - добавляют в разведке.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь российское командование вынуждено разрываться между новой попыткой захватить город и боями в районе Бахмута и Кременной.

Российское наступление в Угледаре притормозилось благодаря новой технике боя, которую применяют ВСУ. Полученные украинскими военными на вооружение дистанционные противоброневые минные системы RAAM помогли отразить несколько попыток штурма Угледара.

Как сообщало издание The New York Times, украинские защитники одержали победу в трехнедельном крупнейшем танковом сражении войны на равнинной местности вблизи Угледара Донецкой области.