Поразки окупантів під Вугледаром пов’язують з вищим керівництвом армії РФ, - розвідка Британії

Міністерство оборони країни-агресора РФ здійснює цілеспрямовану інформаційну кампанію, щоб відновити репутацію 155-ї окремої морської піхотної бригади , яка стала синонімом нещодавніх поразок Росії в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, протягом березня 2023 року діяльність 155-ї окремої морської піхотної бригади висвітлювалась за допомогою деяких російських відеозаписів бойових дій, а також візиту відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Крім того, були також публічні повідомлення про те, що формування перебуває у "піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставлених цілей", а також зображення, на яких показано переозброєння 155-ї окремої морської піхотної бригади на модифіковані танки.

За даними британської розвідки, насправді 155-а бригада, ймовірно, переводилася в боєздатний статус не менше двох разів за останні шість місяців через те, що вона зазнавала ніщивних поразок під Вугледаром на Донеччині.

"Зусилля Міністерства оборони відродити імідж бригади, ймовірно, відображають занепокоєння тим, як її невдачі дедалі більше пов’язуються з російським вищим військовим керівництвом", - додають у розвідці.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ протягом трьох місяців безуспішно наступала в районі Вугледару. Тепер російське командування вимушене розриватися між новою спробою захопити місто та боями в районі Бахмута та Кремінної.

Російській наступ у Вугледарі пригальмувався завдяки новій техніці бою, яку застосовують ЗСУ. Отримані українськими військовим на озброєння дистанційні протиброньові мінні системи RAAM допомогли відбити кілька спроб штурму Вугледара.

Як повідомляло видання The New York Times, українські захисники здобули перемогу у тритижневій найбільшій танковій битві війни на рівнинній місцевості поблизу Вугледара Донецької область.