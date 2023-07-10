Посол рассказал, были ли какие-то условия от Турции для возвращения в Украину командиров из "Азовстали"

Турция не выдвигала никаких условий Киеву для возвращения в Украину пятерых защитников "Азовстали", находившихся на турецкой территории после освобождения из российского плена.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии к проекту "Радио Свобода".

"На самом деле какие-либо условия, о которых мне было бы известно, по возвращению наших военнослужащих, не были выдвинуты", - отметил он.

По его словам, в Анкаре заинтересованы в этой операции, потому что таким образом Турция усиливает свои позиции на международной арене.

"Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, которая предоставляет так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. Ее роль, конечно, в этом процессе также важна. Поскольку поднимаются ее рейтинги. Давайте не считать, что это только хороший жест в сторону Украины. Но это также ужесточение позиций Турции в коммуникации с российской стороной", - подчеркнул Боднар.

Он также добавил, что переговоры по освобождению командиров продолжались несколько месяцев. И к этому процессу был привлечен "весь дипломатический авангард".

Защитники "Азовстали": путь домой

В сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых - командиры из "Азовстали". Тогда в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что командиры полка "Азов" будут находиться в Турции. Это было предусмотрено договоренностями, достигнутыми с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 7 июля в Турцию и встретился с лидером страны.

8 июля Зеленский заявил, что возвращается в Украину из Турции вместе с находившимися там после российского плена украинскими военными из "Азовстали" .

В Кремле была истерика из-за возвращения защитников "Азовстали" домой. Там обвинили Украину и Турцию в "нарушении договоренностей".