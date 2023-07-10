Посол розповів, чи були якісь умови від Туреччини для повернення в Україну командирів з "Азовсталі"

Туреччина не висувала жодних умов Києву для повернення в Україну п'ятьох захисників "Азовсталі", які перебували на турецькій території після звільнення з російського полону.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в коментарі проєкту "Радіо Свобода".

"Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто", - зазначив він.

За його словами, в Анкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

"Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки піднімаються її рейтинги. Давайте не рахувати, що це тільки добрий жест в сторону України. Але це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною", - наголосив Боднар.

Він також додав, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І до цього процесу був залучений "увесь дипломатичний авангард".

Захисники "Азовсталі": шлях додому

У вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких – командири з "Азовсталі". Тоді в Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що командири полку "Азов" перебуватимуть у Туреччині. Це було передбачено домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни.

8 липня Зеленський заявив, що повертається в Україну з Туреччини разом з українськими військовими з "Азовсталі", які перебували там після російського полону.

У Кремлі була істерика через повернення захисників "Азовсталі" додому. Там звинуватили Україну та Туреччину у "порушенні домовленостей".