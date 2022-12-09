Премьер Индии отказался от традиционной встречи с Путиным, потому что российский президент прибег к ядерному шантажу

Глава правительства Индии Нарендра Моди решил отказаться от проведения личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как российский президент угрожал применить ядерное оружие в войне в Украине.

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Об этом 9 декабря сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Такой особый формат встречи двух лидеров был введен в 2000 году, он нацелен на сближение двух стран. Отметим, что до этого года мероприятие отменяли только один раз: в 2020 году Моди и Путин не встречались лицом к лицу из-за разгара пандемии.

Российская сторона подтвердила, что встреча не состоится в текущем году, но не назвала причину.

Отметим, официально Москва считает Нью-Дели своим партнером. Страны годами налаживали дружеские отношения. Индия продолжает сохранять нейтралитет в вопросе русско-украинской войны. Во время нескольких голосований Генассамблеи ООН по российской агрессии Индия предпочитала воздерживаться .

Тем не менее, на состоявшемся в сентябре в Узбекистане региональном саммите Моде призвал Путина "искать мира в Украине".

Ранее Bloomberg отмечал, что Путин мог искать дипломатическое прикрытие от Индии и Китая, но получил от них сигналы недовольства. Так, президент Китая Си Цзиньпин предостерег его от любого использования ядерного оружия, а премьер-министр Индии четко заявил, что развивающиеся страны испытывают "очень острую боль" из-за разжигания конфликта продовольственной и энергетической безопасности.