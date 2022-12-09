Прем'єр Індії відмовився від традиційної зустрічі з Путіним, тому що російський президент вдався до ядерного шантажу

Голова уряду Індії Нарендра Моді вирішив відмовитися від проведення особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як російський президент погрожував застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

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Про це 9 грудня повідомило інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Такий особливий формат зустрічі двох лідерів запровадили в 2000 році, він націлений на зближення двох країн. Зазначимо, що до цього року захід скасовували лише один раз: у 2020 році Моді та Путін не зустрічалися віч-на-віч через розпал пандемії.

Російська сторона підтвердила, що зустріч не відбудеться цього року, але не назвала причину.

Зазначимо, що офіційно Москва вважає Нью-Делі своїм партнером. Країни роками налагоджували дружні відносини. Індія продовжує зберігати нейтралітет в питанні російсько-української війни. Під час декількох голосувань Генасамблеї ООН щодо російської агресії Індія волліла втримуватися.

Проте, на регіональному саміті, який відбувся у вересні в Узбекистані, Моді закликав Путіна "шукати миру в Україні".

Раніше Bloomberg зазначав, що Путін міг шукати дипломатичного прикриття від Індії та Китаю, але отримав від них сигнали невдоволення. Так, президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг його від будь-якого використання ядерної зброї, а прем’єр-міністр Індії чітко заявив, що країни, які розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через розпалювання конфлікту продовольчої та енергетичної безпеки.