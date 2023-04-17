Президент Эстонии утвердил состав нового правительства: кто стал премьером

Президент Эстонии Алар Карис 17 апреля утвердил состав нового правительства республики. Возглавит правительство лидер партии "Реформ" Кая Каллас, которая былв премьер-министром и в предыдущем составе Кабмина.

Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.

В правительство Каллас войдет 13 министров, а не 15, как было раньше. Семь представителей партии "Реформ" смогут получить министерские портфели, по три министерских поста — члены партий "Эстония 200" и социал-демократов. Коалиция будет иметь в парламенте 60 депутатских мандатов из 101.

В частности, от партии "Реформ", кроме Каллас, в Кабинет министров вошли Март Вырклаев (министр финансов), Ханно Певкур (министр обороны), Калле Лаанет (министр юстиции), Кристен Михал (министр по климату), Хейди Пурга (министр культуры) и Сигне Рийсало (министр социальной защиты).

Соответственно, от двух других партий в правительство вошли Кристина Каллас (министр образования), Маргус Цахкна (министр иностранных дел) и Тийт Рийсало (министр экономики и инфотехнологий), а от социал-демократов Лаури Ляенеметс (министр внутренних дел), Мадис Каллас (министр регионального развития) и Рийна Сиккут (министр здоровья).

Каллас получила полномочия сформировать новое правительство при поддержке 59 членов Рийгикогу.

Она станет главой правительства уже в третий раз. Ее первое правительство проработало с 26 января 2021 года по 18 июля 2022 года. Второе правительство работало с 18 июля 2022 года.

Кая Каллас в своей политике больше придерживалась проукраинской позиции. Она первой среди европейских лидеров поддержала идею запретить россиянам въезжать в ЕС. Впоследствии Эстония закрыла границы для россиян с шенгенскими визами.