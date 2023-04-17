Президент Естонії затвердив склад нового уряду: хто став прем'єром

Президент Естонії Алар Каріс 17 квітня затвердив склад нового уряду республіки. Очолить уряд лідер партії "Реформ" Кая Каллас, яка була прем'єр-міністром і в колишньому Кабміні.

Про це повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія ERR.

До уряду Каллас увійде 13 міністрів, а не 15, як було раніше. Семеро представників партії "Реформ" зможуть отримати міністерські портфелі, по три міністерські пости — члени партій "Естонія 200" та соціал-демократів. Коаліція матиме в парламенті 60 депутатських мандатів із 101.

Зокрема, від партії "Реформ", окрім Каллас, до Кабінету міністрів увійшли Март Вирклаєв (міністр фінансів), Ханно Певкур (міністр оборони), Калле Лаанет (міністр юстиції), Крістен Міхал (міністр з клімату), Хейді Пурга (міністр культури) та Сігне Рійсало (міністр соціального захисту).

Відповідно від двох інших партій в уряд увійшли Крістіна Каллас (міністр освіти), Маргус Цахкна (міністр закордонних справ) та Тійт Рійсало (міністр економіки та інфотехнологій), а від соціал-демократів Лаурі Ляенеметс (міністр внутрішніх справ), Мадіс Каллас (міністр регіонального розвитку) та Рійна Сіккут (міністр здоров'я).

Каллас отримала повноваження сформувати новий уряд за підтримки 59 членів Рійгікогу.

Вона стане головою уряду вже втретє. Її перший уряд пропрацював з 26 січня 2021 року по 18 липня 2022 року. Другий уряд працював з 18 липня 2022 року.

Кая Каллас у своїй політиці більше дотримувалася проукраїнської позиції. Вона першою серед європейських лідерів підтримала ідею, заборонити росіянам в'їжджати до ЄС. Згодом Естонія закрила кордони для росіян із шенгенськими візами.