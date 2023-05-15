Президентские выборы в Турции: подсчитали почти 100% голосов

На президентских выборах в Турции по итогам подсчета около 98,61% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу – 45,00%.

Об этом сообщает агентство "Анадола".

Согласно предварительным результатам подсчета, Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) получил 5,23% голосов избирателей. Мухаррем Индже набрал 0,43% голосов.

Граждане Турции, находящиеся за границей, также моего отдать свой голос. В голосовании за границей фактически побеждает Киличдароглу, в разных странах за него отдали голоса от 50 до 80% голосов избирателей. В то же время в некоторых странах Африки и Европы больше голосов получил Эрдоган.

В Стамбуле и столичной провинции Анкара избиратели демонстрируют большую поддержку оппозиционеру Киличдароглу – 48,56% и 47,32% соответственно. Явка на выборах составила 88,84%.

На параллельных парламентских выборах правящая Партия справедливости и развития набирает 35,41%, оппозиционная Республиканская партия - 25,40%.

Таким образом, в целом сохраняется вероятность второго тура, ведь ни один из кандидатов все еще не набрал 50% плюс один голос. Президентская гонка может продолжиться во втором туре, который в таком случае состоится 28 мая.

Как сообщает Reuters, Киличдароглу, уже заявивший, что он победит во втором туре, призвал своих сторонников быть терпеливыми и обвинил партию Эрдогана во вмешательстве в подсчет голосов и отчет о результатах.

Что выборы в Турции означают для Украины

Политологи отмечают, что выбор следующего президента Турции является одним из самых важных политических решений для страны за последние 100 лет.

Победа Эрдогана, который имеет тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, может придать силы РФ. США и ЕС такие результаты могут смутить, особенно тех лидеров, которые имели непростые отношения с Эрдоганом.

В то же время Эрдоган заявлял, что он "сторонник мира" и несколько раз даже пытался организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.

Киличдароглу считается продемократическим кандидатом. Он также недавно обвинял Россию в распространении заговора и фейков перед голосованием в Турции.