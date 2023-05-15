Президентські вибори в Туреччині: підрахували маже 100% голосів

На президентських виборах у Туреччині за підсумками підрахунку близько 98,61% бюлетенів президент Реджеп Тайіп Ердоган набрав 49,34% голосів, а лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - 45,00%.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Згідно з попередніми результатами підрахунку, Сінан Оган від альянсу АТА (Альянс предків) отримав 5,23% голосів виборців. Мухаррем Індже набрав 0,43% голосів.

Громадяни Туреччини, що знаходяться за кордоном також мого віддати свій голос. В голосуванні за кордоном перемагає Киличдароглу, в різних країнах за нього віддали голоси від 50% до 80% голосів виборців. Водночас в деяких країнах Африки та Європи перемогу здобув Ердоган.

В Стамбулі і столичній провінції Анкара виборці демонструють більшу підтримку опозиціонеру Киличдароглу — 48,56% та 47,32% відповідно. Явка на виборах склала 88,84%.

На паралельних парламентських виборах владна Партія справедливості та розвитку набирає 35,41%, опозиційна Республіканська партія - 25,40%.

Таким чином загалом зберігається ймовірність другого туру, адже жоден з кандидатів все ще не набрав 50% плюс один голос. Президентські перегони можуть продовжитися у другому турі, який в такому випадку відбудеться 28 травня.

Як повідомляє Reuters, Киличдароглу, який вже заявив, що він переможе у другому турі, закликав своїх прихильників бути терплячими та звинуватив партію Ердогана у втручанні в підрахунок голосів та звіт про результати.

Що вибори в Туреччині означають для України

Політологи зазначають, що вибір наступного президента Туреччини є одним із найважливіших політичних рішень для країни за останні 100 років.

Перемога Ердогана, який продовжує мати тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним, ймовірно, може додати снаги РФ. В США та в ЄС такі результати можуть збентежити, особливо тих лідерів, які мали непрості відносини з Ердоганом.

Водночас Ердоган заявляв, що він є "прибічником миру" та декілька разів навіть намагався організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним.

Киличдароглу вважається продемократичним кандидатом. Він також нещодавно звинувачував Росію у поширенні змови і фейків перед голосуванням в Туреччині.