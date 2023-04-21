Разделяют мнения Кремля: РФ пытается создать антивоенную коалицию в Германии

В Кремле стремятся объединить две политические партии Германии и вмешиваться во внутреннюю политику страны, чтобы уменьшить поддержку Украины.

Сочетание ультраправой AfD и ультралевой Die Linke партий Германии является явной целью Кремля, и это было впервые предложено чиновниками в Москве в начале сентября, пишет издание The Washington Post.

WP ссылаются на секретные документы, в которых отмечены встречи между официальными лицами Кремля и российскими политическими стратегами, а также приказы Кремля сосредоточиться на Германии, чтобы построить антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Отмечается, что AfD повторяет мнение Кремля о том, что войну в Украине спровоцировали Соединенные Штаты и Россия просто защищала себя от окружения НАТО, одновременно защищая русскоязычных жителей восточной Украины.

В файлах также содержится хроника усилий по реализации этих планов и отчеты Кремля. Документы подтверждают, что несколько членов AfD контактировали с российскими официальными лицами при разработке планов объединения.

Документы, подробности которых были широко подтверждены официальными лицами в западных правительствах, впервые свидетельствуют о прямых попытках Кремля вмешаться в немецкую политику, стремясь создать новую коалицию среди ультралевых и AfD, а также поддерживать протесты левых и правых экстремистов против немецкого правительства.

Попытки построить антивоенные настроения в Германии являются частью скрытого фронта в войне России против Украины, поскольку Кремль пытается подорвать единство Запада и заморозить войну на своих условиях. Использование мирных протестов для раскола Запада повторяет тактику, которая впервые была отточена в советское время и вновь вышла на первый план после вторжения России в Украину.

По информации издания, в файлах отмечено, что 13 июля первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко собрал группу российских политтехнологов и сказал им, что Германия должна стать "центром" усилий Москвы по подрыву поддержки Украины в Европе.

Россия организует регулярные акции протеста в Германии. К примеру в Лейпциге демонстранты несут разработанные кремлевскими стратегами лозунги с требованиями "Немедленно запустить "Северный поток-2!", "Отменить антироссийские санкции!" и "Снизьте цены на электроэнергию!". В Нойштрелице они заявили: "Мы хотим жить, а не просто выживать!" и "Чем будем греться зимой?".

Несмотря на это, Германия с начала полномасштабного вторжения приняла сторону Украины и оказывает значительную помощь как финансовую, так и военную. Кроме того, Министерство развития Германии (BMZ) инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро, которые направят на послевоенное восстановление страны.

Также Германия настаивает на том, чтобы Европейский союз включил гражданский ядерный сектор в новый пакет санкций против России.