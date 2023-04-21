Поділяють думки Кремля: РФ намагається створити антивоєнну коаліцію в Німеччині

У Кремлі прагнуть обєднати дві політичні партії Німеччини, та втручатися у внутрішню політику країни щоб зменшити підтримку України.

Поєднання ультраправої AfDі ультралівої Die Linke партій Німеччини є явною метою Кремля, і це було вперше запропоновано високопосадовцями в Москві на початку вересня, пише видання The Washington Post.

WP посилаються на секретні документи, у яких зафіксовано зустрічі між офіційними особами Кремля та російськими політичними стратегами, а також накази Кремля зосередитися на Німеччині, щоб побудувати антивоєнні настрої в Європі та послабити підтримку України.

Зазначається, що AfD повторює думку Кремля про те, що війну в Україні спровокували Сполучені Штати і що Росія просто захищала себе від оточення НАТО, одночасно захищаючи російськомовних жителів східної України.

У файлах також міститься хроніка зусиль щодо реалізації цих планів та їхні звіти Кремлю. Документи підтверджують, що кілька членів AfD контактували з російськими офіційними особами під час розробки таких планів об'єднання.

Документи, деталі яких були широко підтверджені офіційними особами в західних урядах, вперше свідчать про прямі спроби Кремля втрутитися в німецьку політику, прагнучи створити нову коаліцію серед ультралівих і AfD, а також підтримувати протести лівих і правих екстремістів проти німецького уряду.

Намагання побудувати антивоєнні настрої в Німеччині є частиною прихованого фронту у війні Росії проти України, оскільки Кремль намагається підірвати єдність Заходу та заморозити війну на своїх умовах. Використання мирних протестів для розколу Заходу повторює тактику, яка вперше була відточена за радянських часів і знову вийшла на перший план після вторгнення Росії в Україну.

За інфрмацією видання, у файлах зазначено, що 13 липня перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко зібрав групу російських політтехнологів і сказав їм, що Німеччина має стати "центром" зусиль Москви з підриву підтримки України в Європі.

РФ організовує регулярні акції протесту у Німеччині. До прикладу у Лейпцигу демонстранти несуть розроблені кремлівськими стратегами гасла з вимогами "Негайно запустити "Північний потік-2!", "Скасувати антиросійські санкції!" та "Знизьте ціни на електроенергію!". У Нойштреліці вони заявили: "Ми хочемо жити, а не просто виживати!" і "Чим будемо грітися взимку?".

Попри це, Німеччина з початку повномаштабного вторгнення прийняла сторону України і надає значну допомогу як фінансову так і військову. Окрім цього, Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро, які спрямують на повоєнну відбудову країни.

Також Німеччина наполягає на тому, щоб Європейський союз включив цивільний ядерний сектор до нового пакету санкцій проти Росії.