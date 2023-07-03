Разрешает ли транзит оружия? Австрия сохраняет нейтралитет по российско-украинской войне, — глава МИД

Правительство Австрии намерено продолжать сохранять нейтралитет в вопросе войны России против Украины. В то же время, страна позволяет другим членам ЕС поставлять Украине оружие транзитом через свою территорию. Вена считает, что это не нарушает нейтральную позицию.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF.

"Должен объяснить: между странами ЕС перевозки проходят практически беспрепятственно. С 28 февраля 2022 года решение, принятое в рамках Совместной внешней и политики безопасности, разрешает такие перевозки в Украину. И мы обязаны выполнять это решение", — сказал министр, отвечая на вопросы касательно транзита через Австрию материалов военного назначения в Украину.

Он отметил, что решение в рамках Совместной внешней и политики безопасности не нарушает именно "нейтральную позицию Австрии".

"С момента подписания Амстердамского договора и с момента реформы федеральной конституции почти 20 лет назад эти меры в рамках ЕС подпадают под действие нейтралитета. Это значит, что нет никакого противоречия", — подчеркнул Шалленберг.

Вместе с тем страны, отправляющие оружие транзитом через Австрию, обязаны сообщать об этом Вене.

Напомним, что именно канцлер Австрии Карл Негаммер был одним из немногих европейских лидеров, решивших посетить Россию во время полномасштабной войны. В то же время, Вена выделяет финансирование на гуманитарную помощь Украине.