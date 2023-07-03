Чи дозволяє транзит зброї? Австрія зберігає нейтралітет щодо російсько-української війни, — глава МЗС

Уряд Австрії має намір продовжувати зберігати нейтралітет у питання війни Росії проти України. Водночас країна дозволяє іншим членам ЄС постачати Україні зброю транзитом через свою територію. Відень вважає, що це не порушує нейтральну позицію.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю телеканалу ORF.

"Мушу пояснити: між країнами ЄС перевезення відбуваються практично безперешкодно. З 28 лютого 2022 року рішення, прийняте у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, дозволяє такі перевезення в Україну. І ми зобов’язані виконувати це рішення", — сказав міністр, відповідаючи на питання щодо перевезення через Австрію матеріалів воєнного призначення до України.

Він зауважив, що рішення у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політик не порушує саме "нейтральну позицію Австрії".

"З моменту підписання Амстердамського договору, і з моменту реформи федеральної конституції майже 20 років тому, ці заходи в рамках ЄС підпадають під дію нейтралітету. Це означає, що немає ніякої суперечності", — підкреслив Шалленберг.

Разом з тим, країни, які відправляють зброю транзитом через Австрію, зобов'язані повідомляти про це Відень.

Нагадаємо, що саме канцлер Австрії Карл Нагаммер був одним з небагатьох європейських лідерів, який вирішив відвідати Росію під час повномасштабної війни. Водночас Відень виділяє фінансування на гуманітарну допомогу Україні.