Разведчики США знали о планах Пригожина, но держали их в тайне от большинства союзников, – CNN

Сотрудники разведки США имели чрезвычайно детальную и точную картину планов основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, однако Штаты держали информацию в тайне от большинства союзников. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Как указали собеседники телеканала, разведданные были настолько засекречены, что их передали только избранным союзникам Вашингтона, среди которых высокопоставленные британские чиновники. А на уровне всего НАТО информацию не предоставляли.

В США планы Пригожина сообщили только высшим должностным лицам, а также членам Конгресса, имеющим доступ к "самым деликатным" данным разведки.

Когда именно Пригожин будет действовать, было неизвестно, но похоже, что он решил осуществить мятеж после того, как 10 июня Министерство обороны РФ объявило, что все члены частных военных компаний будут вынуждены подписать контракты с ведомством, начиная с июля.

Секретность информации стала причиной того, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные чиновники правительства США были захвачены врасплох метяжом Пригожина и скоростью, с которой "вагнеровцы" прошли в Ростов-на-Дону и в направлении Москвы.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют, а сам он "уйдет в Беларусь".