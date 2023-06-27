Розвідники США знали про плани Пригожина, але тримали їх у таємниці від більшості союзників, – CNN

Співробітники розвідки США мали надзвичайно детальну та точну картину щодо планів засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, однак Штати тримали інформацію в таємниці від більшості союзників. Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Як вказали співрозмовники телеканалу, розвіддані були настільки засекреченими, що їх передали лише обраним союзникам Вашингтона, серед яких високопоставлені британські чиновники. А на рівні всього НАТО інформацію не надавали.

В США плани Пригожина повідомили лише найвищим посадовим особам, а також членам Конгресу, які мають доступ до "найделікатніших" даних розвідки.

Коли саме Пригожин діятиме, було невідомо, але схоже, що він вирішив здійснити заколот після того, як 10 червня Міністерство оборони РФ оголосило, що всі члени приватних військових компаній, будуть змушені підписати контракти з відомством, починаючи з липня.

Секретність щодо інформації стала причиною того, що деякі високопоставлені європейські посадовці та навіть високопоставлені чиновники уряду США були захоплені зненацька заколотом Пригожина та швидкістю, з якою "вагнерівці" пройшли до Ростова-на-Дону та в напрямку Москви.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь".