РФ пригрозила ООН пересмотром сотрудничества из-за проверки иранских дронов - Кислица

Россия пригрозила ООН пересмотром сотрудничества, если организация отправит в Украину экспертов для проверки сбитых иранских беспилотников. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал это "дебильной логикой".

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Об этом Кислица сообщил в Twitter.

Действительно дебильная логика от одного из самых отвратительных людей, которых когда-либо видела ООН: Россия пересмотрит сотрудничество с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем, если он отправит экспертов в Украину для проверки беспилотников, которые, очевидно, были изготовлены в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН для убийства мирных жителей", – отметил он.

Напомним, Украина пригласила экспертов ООН для проверки сбитых беспилотников иранского происхождения, которые Россия использовала для нападения на украинские цели в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

Тегеран отрицает поставки беспилотников Москве, а Вашингтон говорит, что отрицание Ирана является ложью.

Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2".

При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником преступления агрессии и военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной.