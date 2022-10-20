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РФ пригрозила ООН переглядом співробітництва через перевірку іранських дронів - Кислиця
Росія пригрозила ООН переглядом співробітництва, якщо організація відправить в Україну експертів для перевірки збитих іранських безпілотників. Постійник представник України при ООН Сергій Кислиця назвав це "дебільною логікою".
Про це Кислиця повідомив в Twitter.
"Справді дебільна логіка від одного з найогидніших людей, яких коли-небудь бачила ООН: Росія перегляне співпрацю з Генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем, якщо він відправить експертів в Україну для перевірки безпілотників, які, очевидно, були виготовлені в Ірані та використовувалися в порушення резолюції ООН для вбивства мирних жителів", - зазначив він.
Нагадаємо, Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників іранського походження, які Росія використовувала для нападу на українські цілі в порушення резолюції Ради Безпеки ООН.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тегеран заперечує постачання безпілотників Москві, а Вашингтон каже, що заперечення Ірану є брехнею.
Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2".
При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадянзробило його співучасникомзлочину агресії та військових злочинів, після чогоініціювало розривдипломатичних відносин із цією країною.