РФ пригрозила ООН переглядом співробітництва через перевірку іранських дронів - Кислиця

Росія пригрозила ООН переглядом співробітництва, якщо організація відправить в Україну експертів для перевірки збитих іранських безпілотників. Постійник представник України при ООН Сергій Кислиця назвав це "дебільною логікою".

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Про це Кислиця повідомив в Twitter.

"Справді дебільна логіка від одного з найогидніших людей, яких коли-небудь бачила ООН: Росія перегляне співпрацю з Генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем, якщо він відправить експертів в Україну для перевірки безпілотників, які, очевидно, були виготовлені в Ірані та використовувалися в порушення резолюції ООН для вбивства мирних жителів", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників іранського походження, які Росія використовувала для нападу на українські цілі в порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

Тегеран заперечує постачання безпілотників Москві, а Вашингтон каже, що заперечення Ірану є брехнею.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2".

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадянзробило його співучасникомзлочину агресії та військових злочинів, після чогоініціювало розривдипломатичних відносин із цією країною.