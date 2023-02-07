РФ хочет как можно быстрее провести новое масштабное наступление, – ISW

Армия страны-агрессора РФ готовится начать широкомасштабное наступление на востоке Украины в середине-конце февраля, но даже российские блоггеры сомневаются, что оно будет успешным.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание на то, что отдельные российские военные блоггеры продолжили выражать скептицизм о способности России начать успешное наступление в конце февраля.

Отмечается, что начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов имеет ограниченный промежуток времени, чтобы начать широкомасштабную наступательную операцию в Украине, прежде чем ее будет абсолютно невозможно выполнить.

А бывший российский офицер и террорист Игорь Гиркин прогнозирует, что решительное российское наступление не будет успешным, пока Россия не мобилизует больше живой силы.

"Оба наблюдения подчеркивают, что российское военное командование, похоже, спешит начать решающее наступление, вероятно, в преддверии прибытия западной военной помощи и дождливого весеннего сезона в примерно в апреле, который помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года", - отметили в ISW.

Аналитики напоминают, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные ожидают, что Россия начнет свое наступление примерно 24 февраля, чтобы символически привязать атаку к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Резников также уточнил, что не наблюдается формирование российских наступательных группировок на Харьковском и Черниговском направлениях или Беларуси. Российские войска, скорее всего, сосредоточены на наступательных действиях на востоке.

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинских военных сообщило, что Россия намерена начать наступление в течение следующих 10 дней (до 15 февраля), что позволит российским войскам нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков и боевых машин пехоты.

Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска продолжают перебрасывать резервы в Луганскую область для ударов после 15 февраля.

Отметим, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций. Поэтому россияне вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, но продолжат наступать на востоке Украины.

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, но он снова переоценил возможности русской армии.

В ISW считают, что великое русское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.