РФ хоче якнайшвидше провести новий масштабний наступ, – ISW

Армія країни-агресора РФ готується розпочати широкомасштабний наступ на сході України в середині-кінці лютого, але навіть російські блогери сумніваються, що він буде успішним.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW звернули увагу на те, що окремі російські військові блогери продовжили висловлювати скептицизм щодо здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого.

Зазначається, що начальник російського Генштабу генерал армії Валерій Герасимов має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабну наступальну операцію в Україні, перш ніж її буде абсолютно неможливо виконати.

А колишній російський офіцер та терорист Ігор Гіркін прогнозує, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше живої сили.

"Обидва спостереження підкреслюють, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та дощового весняного сезону в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року", – зазначили аналітики.

Вони нагадують, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські військові очікують, що Росія почне свій наступ приблизно 24 лютого, щоб символічно прив’язати атаку до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Резніков також уточнив, що не спостерігається формування російських наступальних угруповань на харківському та чернігівському напрямках чи Білорусі. Російські війська, швидше за все, зосереджені на наступальних діях на сході.

Видання Financial Times із посиланням на неназваного радника українських військових повідомило, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів (до 15 лютого), що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти.

Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська продовжують перекидати резерви на Луганщину для ударів після 15 лютого.

Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW),Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Тому росіяни наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, але продовжать наступати на сході України.

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.

В ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.