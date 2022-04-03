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Российская армия с начала войны потеряла около 18 тысяч личного состава — Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты по состоянию на 3 апреля потеряли 18 тысяч военных.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18000 человек,
- танков ‒ 644 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1830 ед.,
- артиллерийских систем – 325 ед.,
- РСЗО ‒ 105 ед.,
- средств ПВО ‒ 54 ед.,
- самолетов – 143 ед.,
- вертолетов – 134 ед.,
- автомобильной техники - 1249 ед.,
- кораблей /катеров ‒ 7 ед.,
- цистерн с ГСМ – 76 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 ед.,
- специальной техники – 24 ед.,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.
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В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.