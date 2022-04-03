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Российская армия с начала войны потеряла около 18 тысяч личного состава — Генштаб ВСУ

Российская армия с начала войны потеряла около 18 тысяч личного состава — Генштаб ВСУ
Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ

С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты по состоянию на 3 апреля потеряли 18 тысяч военных.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18000 человек,
  • танков ‒ 644 ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 1830 ед.,
  • артиллерийских систем – 325 ед.,
  • РСЗО ‒ 105 ед.,
  • средств ПВО ‒ 54 ед.,
  • самолетов – 143 ед.,
  • вертолетов – 134 ед.,
  • автомобильной техники - 1249 ед.,
  • кораблей /катеров ‒ 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ – 76 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 ед.,
  • специальной техники – 24 ед.,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько