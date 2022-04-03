Російська армія з початку війни втратила близько 18 тисяч особового складу — Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти станом на 3 квітня втратили 18 тисяч військових.

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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 18000 осіб,

танків – 644 од.,

бойових броньованих машин – 1830 од.,

артилерійських систем – 325 од.,

РСЗВ ‒ 105 од.,

засобів ППО ‒ 54 од.,

літаків – 143 од.,

вертольотів – 134 од.,

автомобільної техніки - 1249 од.,

кораблів/катерів ‒ 7 од.,

цистерн з ПММ – 76 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 од.,

спеціальної техніки – 24 од.,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.