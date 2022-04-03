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Російська армія з початку війни втратила близько 18 тисяч особового складу — Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти станом на 3 квітня втратили 18 тисяч військових.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 18000 осіб,
- танків – 644 од.,
- бойових броньованих машин – 1830 од.,
- артилерійських систем – 325 од.,
- РСЗВ ‒ 105 од.,
- засобів ППО ‒ 54 од.,
- літаків – 143 од.,
- вертольотів – 134 од.,
- автомобільної техніки - 1249 од.,
- кораблів/катерів ‒ 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 од.,
- спеціальної техніки – 24 од.,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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