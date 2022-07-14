Россия переформировала свою корабельную группировку в Черном море

Корабельная группировка российского флота в очередной раз провела переформирование своих рядов. Об этом в Facebook сообщило ОК "Пивдень".

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При этом оккупанты увеличили количество кораблей с ракетами "Калибр" в Черном море.

"Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они представляют угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра". Дополнительно присутствуют 2 больших десантных корабля (БДК).

Ранее РФ вывела из Севастополя шесть кораблей-ракетоносцев, из них пять караулят в северо-западе Черном море. В последнее время оккупанты наносят ракетные удары по Украине именно из акватории Черного моря.

Так, российские захватчики в ночь на 13 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате оккупанты разрушили здание свинофермы.

Кроме того, ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Джанкой на территории аннексированного Крыма сформирован эшелон с военными буксирно-моторными катерами и цистернами ГСМ. Катера планируют отправить на материковую Украину для применения в форсировании водных помех.