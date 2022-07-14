Росія переформувала своє корабельне угруповання у Чорному морі

Корабельне угруповання російського флоту вкотре провело переформування своїх рядів. Про це у Facebook повідомило ОК "Південь".

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При цьому окупанти збільшили кількість кораблів із ракетами "Калібр" у Чорному морі.

"Зараз у морі 3 ракетні кораблі і 2 підводні човни. Разом вони становлять загрозу всій території України в 32 "Калібри". Додатково присутні 2 ВДК.

Раніше РФ вивела із Севастополя шість кораблів-ракетоносців, з них п'ять вартують у північному заході Чорного моря. Останнім часом окупанти завдають ракетних ударів по Україні саме з акваторії Чорного моря.

Так, російські загарбники в ніч проти 13 липня завдали ракетного удару по Одеській області. В результаті окупанти зруйнували будівлю свиноферми.

Крім того, раніше повідомлялося, що на залізничній станції Джанкой на території анексованого Криму сформовано ешелон із військовими буксирно-моторними катерами та цистернами ПММ. Катери планують відправити на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод.