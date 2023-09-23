Россия стремится укрепить связи с Бразилией после встречи Лулы с Зеленским

Россия попросила Бразилию возобновить форум двустороннего диалога на следующий день после того, как президент Луис Инасио Лула да Силва впервые встретился со своим украинским коллегой.

Об этом пишет Вloomberg.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подал прошение во время встречи в четверг со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой на Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сообщается, что Лавров попросил возобновить работу российско-бразильской комиссии высокого уровня по вопросам сотрудничества, форума, созданного двумя странами в 1997 году для обсуждения вопросов торговли, инвестиций, технологий, обороны и других, сообщили чиновники.

По словам чиновников, пожелавших остаться анонимными, комиссия не собиралась с 2015 года.

Издание пишет, что Бразилия также заинтересована в возрождении форума, хотя Лула пытался позиционировать Бразилию как нейтральное государство, которое могло бы поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной. способствовать мирным переговорам.

Но эта стратегия иногда раздражала Украину и ее западных союзников, вызывая скептицизм по поводу его заявленного нейтралитета.

Неоднократные заявления Лулы о том, что Зеленский и США разделяют вину за войну, привели к тому, что спикер администрации Байдена обвинил Лулу в повторении русской и китайской пропаганды.

Встреча Лулы с Зеленским, которая является частью усилий Украины по сплочению глобальной поддержки для контрнаступления, чтобы отразить вторжение России, была одним из основных моментов саммита ООН. Лула и Зеленский также пообещали поддерживать контакт в дальнейшем.

Но Бразилия также дала понять, что намерена продолжать переговоры с обеими сторонами. После встречи с Зеленским стало известно, что Лула открыт до подобной встречи с Владимир Путин, если российский лидер будет заинтересован.

В свою очередь, в ЕС посоветовали лидеру Бразилии сначала поехать в Украину и увидеть войну "глазами тех, кого бомбили" российские войска, прежде чем участвовать в любых дальнейших усилиях по содействию миру.

Тем не менее, приглашение приехать в Украину Лула да Силва отклонил. В ответ на него он отправит своего специального ассистента.