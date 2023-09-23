Росія прагне зміцнити зв'язки з Бразилією після зустрічі Лули з Зеленським

Росія попросила Бразилію відновити форум двостороннього діалогу наступного дня після того, як президент Луїс Інасіо Лула да Сілва вперше зустрівся зі своїм українським колегою.

Про це пише Вloomberg.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров подав прохання під час зустрічі в четвер зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Повідомляється, що Лавров попросив відновити роботу російсько-бразильської комісії високого рівня з питань співробітництва, форуму, який дві країни створили в 1997 році для обговорення питань торгівлі, інвестицій, технологій, оборони та інших, повідомили чиновники.

За словами чиновників, які побажали залишитися анонімними, комісія не збиралася з 2015 року.

Видання пише, що Бразилія також зацікавлена ​​у відродженні форуму, хоча Лула намагався позиціонувати Бразилію як нейтральну державу, яка могла б підтримувати зв’язки як з Росією, так і з Україною та сприяти мирним переговорам.

Але ця стратегія іноді дратувала Україну та її західних союзників, викликаючи скептицизм щодо його заявленого нейтралітету.

Неодноразові заяви Лули про те, що Зеленський і США поділяють провину за війну, призвели до того, що речник адміністрації Байдена звинуватив Лулу в повторюванні російської та китайської пропаганди.

Зустріч Лули із Зеленським, яка є частиною зусиль України зі згуртування глобальної підтримки для контрнаступу, щоб відбити вторгнення Росії, була одним із основних моментів саміту ООН. Лула і Зеленський також пообіцяли підтримувати контакт надалі.

Але Бразилія також дала зрозуміти, що має намір продовжувати переговори з обома сторонами. Після зустрічі із Зеленським стало відомо, що Лула відкритий до подібної зустрічі з Володимиром Путіним, якщо російський лідер буде зацікавлений.

В свою чергу в ЄС порадили лідеру Бразилії спочатку поїхати в Україну і побачити війну "очима тих, кого бомбили" російські війська, перш ніж брати участь у будь-яких подальших зусиллях зі сприяння миру.

Проте, запрошення приїхати в Україну Лула да Сілва відхилив. У відповідь на нього він відправить свого спеціального помічника.